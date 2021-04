Historie op Mars: Ingenuity-helikopter draagt stukje van Gebroeders Wright mee

NASA is van plan om deze maand met de Ingenuity-helikopter een vlucht boven Mars uit te voeren. Naast dat deze gebeurtenis al historie op zich is, heeft het helikoptertje nog een stukje historie aan boord.

Flyer 1

De oorsprong van de luchtvaart die we vandaag de dag kennen ligt grotendeels bij het vliegtuig van de Gebroeders Wright; de Flyer 1. Het toestel vloog in december 1903 haar eerste vlucht. In totaal werden op deze decemberdag 4 vluchten uitgevoerd met de Flyer 1. De laatste, en langste, had een vluchtafstand van 260 meter en een vluchtduur van 59 seconden.

De Ingenuity-Helikopter; pionier van de hedendaagse technologie, neemt een stukje mee van een wat oudere pionier, de Flyer 1.

© NASA/JPL-Caltech

Postzegel

Een stukje vleugel ten grote van een postzegel. Dat is wat er meevliegt bij de eerste vlucht van de Ingenuity. De gebroeders Wright introduceerden “luchtmobiliteit als een dimensie waarmee we hier op aarde kunnen reizen,” zei Bob Balaram, hoofdingenieur van Ingenuity bij NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Californië, tijdens een persconferentie. “Op dezelfde manier hopen we dat Ingenuity ons ook in staat stelt om luchtmobiliteit op Mars uit te breiden en te openen.”. Het stukje stof van de Flyer 1 is onder een van de zonnepanelen bevestigd van de Ingenuity. Het is overigens niet de eerste keer dat een stukje Flyer 1 de ruimte bereikt, tijdens de Apollo 11 missie werd er ook een ander stuk van materiaal, samen met een kleine houtsplinter, van de Flyer 1 naar de maan en terug gevlogen aan boord van de Apollo 11.