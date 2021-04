Goedkeuring vanuit Brussel voor extra financiële steun Air France

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor extra financiële steun voor Air France, zo meldt de Franse minister van Financiën zondag.

Persbureau Reuters meldt dat het zou gaan om een pakket van de Franse overheid van zo’n 3 miljard euro. De minister van Financiën, Bruno Le Maire, heeft dit echter nog niet bevestigd. Aan het steunpakket zitten wel voorwaarden. Zo zou Air France start- en landingsrechten moeten inleveren in ruil voor de vermoedelijke 3 miljard steun. De minister bevestigde dat het bestuur van Air France – KLM maandag bijeenkomt om het steunpakket te bespreken, en goed te keuren.

De Franse en Nederlandse overheid hebben elk bijna 14% van Air France-KLM in handen. De Nederlandse staat is ondertussen ook in gesprek met de EU over voorwaarden waaronder KLM, indien nodig, extra steun kan krijgen.