Het blauwe avontuur in het Verenigd Koninkrijk: KLM uk

Eind jaren 90 wil KLM de markt van het VK trotseren. Ze startten een dochtermaatschappij op die haar basis had op Stansted Airport. Wat is het verhaal achter dit Britse avontuur van KLM?

AirUK

Het jaar is 1998. KLM weet een 100% belang te bemachtigen in het toen in Norwich gestationeerde AirUK. Het doel was om een deel van de Britse markt in te nemen door meerdere vluchten vanuit Britse steden naar Schiphol uit te voeren. Op Schiphol kregen de passagiers dan de gelegenheid om over te stappen op diverse KLM-vluchten verspreid over de wereld.

Vloot

Omdat er sprake was van een overname had KLM uk een diverse vloot. Zo werd er deels met KLM-toestellen gevlogen en deels met toestellen van AirUK. Zo bestond de vloot uit Fokker 100’s en Fokker 50’s. Daarnaast waren er ook ATR-72’s en BAe 146’s in KLM livery te bewonderen.

In 2000 werd er nog een dochtermaatschappij opgericht genaamd buzz. Lang duurde dit avontuur niet, in 2003 werd buzz overgekocht door Ryanair. In ditzelfde jaar eindigde het avontuur van KLM uk ook, het werd uiteindelijk samengevoegd met KLM Cityhopper. Hiermee kwam een einde aan het Britse avontuur van KLM.