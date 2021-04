Paashaas brengt bezoek aan Schiphol

De Paashaas is vanochtend op bezoek geweest bij Schiphol. Normaal gesproken is het met Pasen altijd een stuk drukker op de luchthaven, maar dat valt nu – net als vorig jaar – tegen.

Vluchten

In de week na Pasen (van 5 tot 11 april) verwacht Schiphol gemiddeld 460 vluchten per dag. In de laatste week van maart zag de luchthaven ongeveer 406 vluchten per dag. Het is een groot verschil ten opzichte van eerdere jaren, toen er met Pasen wel eens ruim 200.000 mensen per dag via Schiphol reisden.

Verenigde Staten

Ondertussen worden in de Verenigde Staten dit weekend nieuwe recordaantallen passagiers gezet (ten opzichte van vorig jaar). Op 1 en 2 april reisden er meer dan 1,5 miljoen passagiers door heel de VS. Op 2 april waren dit er, om precies te zijn, 1.580.785 passagiers: een nieuw record sinds het begin van de pandemie. De afgelopen tijd loopt het aantal passagiers in de VS weer flink op. Naar verwachting zullen de aantallen doorgroeien, nu het CDC – ook wel het Amerikaanse RIVM genoemd – heeft aangegeven dat volledig gevaccineerde reizigers veilig kunnen reizen. De afgelopen weken zagen de aantallen er zo uit:

12 maart: 1,409,771 passagiers

18 maart: 1,413,141 passagiers

19 maart: 1,477,841 passagiers

21 maart: 1,543,136 passagiers

28 maart: 1,574,228 passagiers

2 april. 1,580,785 passagiers

People fully vaccinated against #COVID19 can travel within the United States and do not need COVID-19 testing or post-travel self-quarantine as long as they continue to take precautions while traveling: #WearAMask, avoid crowds, and wash hands frequently. https://t.co/9uzBuFZyWE pic.twitter.com/C7V8Ip0jJv — CDC (@CDCgov) April 2, 2021