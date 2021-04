Ethiopian Airlines 737 per ongeluk op verkeerde vliegveld geland

Op zondag 4 april, vlogen twee Boeing 737’s van Ethiopian Airlines op het verkeerde vliegveld af. De een landde op het verkeerde vliegveld en de ander keerde net op tijd terug naar het correcte vliegveld.

Volgens een bericht in One Mile At A Time, voerde de eerste Boeing 737-800 van Ethiopian Airlines een vrachtvlucht uit. Het toestel voerde vlucht ET3891 uit van Bole International Airport in Addis Abeba naar Simon Mwansa Kapwepwe Airport in Ndola. In plaats daarvan landde de Boeing 737-800 op Copperbelt Airport, de luchthaven die nog werd gebouwd.

Simon Airport ligt ten oosten van Ndola, maar het toestel vloog naar het westen van de stad en landde vervolgens op het onafgemaakte Copperbelt Airport. Flightradar24 kon niet de gehele vlucht volgen, dit gebeurd vaker bij vluchten en dit geeft niet aan dat het toestel niet meer vliegt.

ET3891 © Flightradar24

Een tweede Boeing 737 van Ethiopian Airlines herhaalde de fout bijna kort na de eerste. In dit geval, beseften de piloten de fout vóór de landing en maakten ze een doorstart. ET871 was een andere Boeing 737, die op dezelfde dag van Addis Abeba naar Ndola vloog, maar dit keer met passagiers aan boord. Volgens berichten in de sociale media waren de piloten op de hoogte van het feit dat de tweede Boeing op minder dan 50 voet van de grond kwam, voordat ze de fout inzagen en afbraken, waarna het toestel naar de correcte luchthaven vloog.

Hieronder is te zien hoe de eerste 737 is geland op Copperbelt airport: