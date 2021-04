Hoe succesvol is de Embraer E2? | Achtergrond

De Embraer E2 is niet alleen 17,5% zuiniger, maar overtreft zijn concurrenten ook op een ander belangrijk gebied: fluisterstil vliegen.

De ontwikkeling van de Embraer E2 heeft een aantal opmerkelijke upgrades met zich meegebracht. De geheel nieuwe vleugel, de grotere, efficiëntere motoren, het lagere brandstofverbruik… allemaal uitstekende ontwikkelingen. Maar Embraer heeft in stilte nog iets bijzonders bereikt met dit regionale straalvliegtuig – het is nu officieel het stilste ‘single aisle’ vliegtuig ter wereld. Geluidsvoorschriften, zoals gecertificeerd door regelgevende instanties als het EASA en de FAA, vereisten een vermindering van ongeveer 20 EPNdB (effectief waargenomen geluid in decibel). In 2008 werd hoofdstuk 4 ingevoerd, dat voorschreef dat het geluidsniveau met 10 EPNdB moest worden verlaagd.

Embraer heeft er altijd naar gestreefd zijn producten toekomstbestendig te maken. Toen de oorspronkelijke E-Jet werd ontworpen, ging de geluidsvoetafdruk zelfs verder dan de eisen van de “hoofdstuk 3”-normen die destijds van kracht waren. Hoewel de E-Jet gecertificeerd was in de Chapter 3-periode, is hij nu opnieuw gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de Chapter 4-vereisten, zonder dat er fysieke veranderingen nodig zijn.

In andere voorbeelden kan de E-Jet goed concurreren met andere nieuwe technologische vliegtuigen, en oudere vliegtuigen overtreffen. De E190-E2, bijvoorbeeld, is 28% stiller dan de A321neo en maar liefst 50% stiller dan de oorspronkelijke A321ceo.

© Embraer

Geluidsoverlast is een van de grootste oorzaken van klachten van de gemeenschap over de luchtvaart. Naarmate luchthavens zijn gegroeid en uitgebreid, hebben omwonenden meer last gekregen van geluidsoverlast. Organisaties als de EASA maken daarom een hoge prioriteit van het verminderen van geluid. Luís Carlos Affonso is verantwoordelijk voor Engineering en Technology Development voor alle Business Units van Embraer en voor Corporate Strategy, zei in een interview dat geluid energie is. “Een vliegtuig wat veel geluid produceert, is minder efficiënt dan een vliegtuig dat minder geluid produceert”. Het is iets dat we allemaal kunnen begrijpen, maar misschien nooit eerder hebben beseft. Toen Embraer de E2 stiller wilde maken, zorgde veel van deze ontwikkelingen ervoor dat het vliegtuig zuiniger werd met brandstof. Zo werd bijvoorbeeld het geluid uit de wielkuip geëlimineerd door een op maat gemaakte afdekking toe te voegen. Dit verbeterde de aerodynamica van het vliegtuig, waardoor het ook minder brandstof verbruikte.

Stillere vliegtuigen geven luchtvaartmaatschappijen ook meer flexibiliteit wat betreft de luchthavens waarop ze kunnen vliegen. Luchthavens in stadscentra zijn handig voor passagiers, maar hebben vaak een zeer strenge geluidscontrole om overlast voor de lokale bevolking te vermijden. Londen City is hier een uitstekend voorbeeld van, dat in 2018 een Aircraft Noise Categorization Scheme (ANCS) invoerde om de vliegtuigen die er vliegen te beperken. Het bedrijf blijft positief dat, naarmate er nieuwe regelgeving komt om lawaai en vervuiling te beheersen, de E2 nog vele jaren aan de eisen zal blijven voldoen.