Video: landen met zijwind, zo doen piloten dat | Avondklokje

Vliegtuigen landen normaal gesproken tegen de wind in, maar in sommige gevallen komt de wind van zij, waardoor ze dan scheef de baan naderen. Het is dan de taak aan de piloten om het vliegtuig veilig en netjes aan de grond te zetten.

Als er een zijwind heerst, zal het vliegtuig scheef de baan naderen. Dit is geen ideale stand om mee te landen, omdat het landingsgestel dan tijdens de landing dan scheef de baan raakt en er krachten van de zijkant kunnen ontstaan waardoor het schade kan oplopen. Om dit te voorkomen, trekken de piloten vlak voor het raken van de grond het vliegtuig recht, zodat het in de lengterichting van baan zal landen.

Vliegtuigen die Schiphol naderen krijgen hier soms ook mee te maken, in de video is te zien hoe vliegtuigen landen met zijwind: let goed op de bewegingen van het richtingsroer, daarmee wordt het vliegtuig recht gezet.