Vliegtuig van Turkish Airlines tijdens taxiën geëvacueerd na bommelding

Op 4 april moest een Airbus A319 van Turkish Airlines worden geëvacueerd nadat de autoriteiten op de luchthaven in Warschau informatie hadden ontvangen over een bommelding. Het vliegtuig was toen al naar de startbaan aan het taxiën.

Turkish Airlines vlucht TK1766 met 103 passagiers aan boord, was aan het taxiën op Warschaw Chopin Airport voor een vlucht naar Istanbul. Het was echter rond deze tijd dat de luchthaven van Warschau Chopin bericht ontving dat er mogelijk een bom aan boord was.

Airlive.net meldt dat de start- en landingsbaan werd afgesloten en het vliegtuig werd onmiddelijk geëvacueerd. Hulpdiensten werden naar het vliegtuig gestuurd volgens de standaardprocedures van de luchthaven. Toen het vliegtuig vrij was van passagiers en bemanning, werd het doorzocht door agenten van de speciale eenheden. Iets na 22.00 uur kondigde een woordvoerder van de luchthaven aan dat er niets gevaarlijks in het vliegtuig was ontdekt en dat het om een vals alarm ging. Het vliegtuig zou normaal gezien om 19.40 uur locale tijd vertrekken, maar door de bommelding werd het vertrek van de vlucht met ongeveer drie uur en twintig minuten vertraagd. De A319 kon uiteindelijk om 23.00 uur opstijgen.