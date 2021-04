Einde verhaal voor D-reizen: rechter verklaard faillissement

Een van Nederlands grootste reisorganisaties is failliet verklaard door de rechter. Als gevolg van de coronacrisis waren er nauwelijks inkomsten en hierdoor raakte het bedrijf in financieel zwaar weer.

“Dramatisch”

Het bedrijf telt meer dan 1100 werknemers en 230 reisbureaus. Een grote klant van D-reizen is TUI, vele reizen van TUI worden door D-reizen verkocht. Het bedrijf verkeert zich al langer in financiële moeilijkheden. Frank Oostdam, topman van ANVR, laat weten dat hij het “dramatisch” vindt. Het was algemeen bekend dat het bedrijf in zwaar financieel weer zat maar dit had Oostdam niet verwacht.

Klanten met vouchers hebben volgens Oostdam niets te vrezen, de uitgegeven vouchers zullen worden betaald door Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Rechtszaak

Vanmiddag zouden TUI en D-reizen tegenover elkaar staan in de rechtbank van Haarlem. Reden hiervoor zou het geld van reizigers zijn. TUI wilt namelijk dat D-reizen de aanbetalingen van klanten voor de door corona geannuleerde reizen overmaakt naar TUI. Dit omdat de klanten namelijk terecht kunnen bij tui voor een voucher. Echter weigerde D-reizen dit. D-reizen zou namelijk zelf vouchers uitgeven met dit geld en zegt hierbij ook dat ze gedekt zullen worden door het voucherfonds. Maar dit trok TUI in twijfel. TUI stopte alvast een overeenkomst met D-reizen, hierdoor mocht D-reizen al geen pakketreizen aanbieden van TUI. Corendon deed dit ook al, maar nam nog geen juridische stappen. Zowel TUI als Corendon hebben vragen over hoe D-reizen met de aanbetalingen omgaat.