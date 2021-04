Het verhaal achter het neuswiel van de cargo Airbus A330-200F

De A330-200F heeft een nogal een opmerkelijke bult voor het neuswiel zitten. Waarom heeft Airbus dit ontworpen? En waarom was het essentieel voor het succes van dit vrachtvliegtuig?

De conversie naar vrachtvariant

Een van de meest opvallende ontwerpkenmerken van de Airbus A330F (vrachtvariant) is de vreemde bobbel net voor het neuswiel. Om de reden hiervoor te ontdekken, is het belangrijk om te weten dat de A330-200F werd gebouwd na de lancering van de passagiersvariant. De Airbus A330 is in eerste instantie ontworpen voor passagiers en later werd pas de keuze gemaakt om het vliegtuig te gebruiken voor vracht. De passagiersvariant van de Airbus A330 staat op de grond met de neus iets naar beneden. Voor het in- en uitladen van vracht leidt dit dus tot problemen en zou er dus veranderingen in het ontwerp moeten komen om het toestel tot vrachtvliegtuig om te bouwen.

Hieronder is zijn de passagiers- en vrachtvariant naast elkaar gezet, zo is te zien dat de neus van de passagiersvariant een klein stukje naar beneden staat:

Curimedia | P H O T O G R A P H Y, CC BY 2.0 & Peter Bakema (GFDL 1.2 or GFDL 1.2 ), via Wikimedia Commons

Oplossing

Om het probleem op te lossen voor de vrachtvariant, was Airbus gedwongen om het landingsgestel opnieuw te ontwerpen. De fabrikant heeft verschillende opties voor deze oplossing bestudeerd, waaronder het toevoegen van een hoger neuswiel. Dit zou echter leiden tot een te groot verschil tussen de passagiersvariant en de A330F geen succes werd. Zo werd uiteindelijk besloten om de bevestigingspunten van het neuswiel te verlagen en de neus iets omhoog te brengen zodat de vloer in de cabine horizontaal komt te staan. De bobbel lost dit dus op voor de vrachtvariant en is essentieel geweest voor het succes van dit vrachtvliegtuig.