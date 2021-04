Ook Southwest is hoopvol: 209 piloten teruggeroepen

Southwest Airlines lijkt vertrouwen te hebben in de aankomende zomer. De maatschappij heeft 209 piloten teruggeroepen die met vrijwillig verlengd verlof waren.

Vaccinaties

In Amerika wordt de bevolking met hoog tempo gevaccineerd. Dit zou volgens vele moeten lijden tot een zomer waarin in reizen weer een stuk toegankelijker wordt. Om hierop te kapitaliseren bereid Southwest zich voor door weer meer piloten in dienst te nemen. Vanaf 1 juni zullen de piloten weer in actieve dienst zijn en vanaf dat moment zullen zij eerst hun herkwalificatie vluchten moeten uitvoeren voor zij met passagiers mogen vliegen.

Andere maatschappijen

Naast Southwest hebben andere maatschappijen ook al piloten teruggeroepen. Zo hebben American Airlines en Delta Air Lines ook al piloten opgeroepen om zich voor te bereiden op het herstel van de pandemie. Sterker nog, United heeft aangegeven 300 nieuwe piloten aan te nemen. In Amerika kijken ze dus hoopvol tegen de situatie op en verwachten ze dus een zomer waarin reizen weer ongehinderd mogelijk is.