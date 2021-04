Qatar Airways voert eerste volledig gevaccineerde vlucht uit

Zojuist is om 11:00 uur lokale tijd de eerste volledig gevaccineerde vlucht vanaf Hamad International Airport in Doha vertrokken. De vlucht wordt uitgevoerd met een A350-1000 en zowel iedereen aan boord als iedereen op de grond is gevaccineerd.

De vlucht met vluchtnummer QR6421 is om 11:00 lokale tijd vertrokken en zal rond 14:00 lokale tijd weer terugkeren in Doha. Het doel van de vlucht is laten zien welke maatregelen Qatar Airways allemaal treft om de hoogste veiligheids- en hygiĆ«nestandaarden te hanteren. Zo is er nog een unicum aan boord van deze vlucht. Qatar Airways heeft het toestel uitgerust met een zogeheten “Zero-Touch” in-flight entertainment systeem. Hierdoor hoeven de passagiers het entertainment scherm niet meer aan te raken met hun handen.

De heer Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, meldde het volgende over de vlucht: “De speciale vlucht van vandaag toont aan dat de volgende fase in het herstel van het internationale reizen niet ver weg meer is. We zijn er trots op dat we de sector blijven leiden door de eerste vlucht uit te voeren met een volledig gevaccineerde bemanning en passagiers en door een baken van hoop te bieden voor de toekomst van de internationale luchtvaart. Aangezien de luchtvaart zowel wereldwijd als hier in de staat Qatar een belangrijke economische motor is, zijn we dankbaar voor de steun die we van onze regering en de lokale gezondheidsautoriteiten hebben gekregen om ons personeel te vaccineren, waarbij meer dan 1.000 vaccinaties per dag werden toegediend.”