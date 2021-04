25 jaar easyJet: hoe kwam deze prijsvechter tot stand?

25 jaar geleden voerde easyJet haar eerste internationale vlucht uit. De vlucht van Luton naar Schiphol zou het begin zijn van een nieuw tijdperk: prijsvechters.

Opzet

De oorsprong van easyJet ligt bij de Griek Stelios Haji-Ioannou. In de jaren 90 werd Haji-Ioannou benaderd door de Griekse tak van Virgin Atlantic om aandeelhouder te worden. Haji-Ioannou komt uit een rijk gezin en kreeg dan ook een flinke som geld van zijn vader om te investeren. Uiteindelijk koos Haji-Ioannou er niet voor om te investeren in Virigin, maar besloot om te kijken of het mogelijk was om een eigen maatschappij op te richten. Hij bestudeerde meerdere maatschappij-modellen en zag een toekomst in het low cost model. Ryanair was hier al een aantal jaar op kleine schaal mee bezig.

In 1995 werd easyJet officieel opgericht. De maatschappij begon met slechts twee geleasede toestellen (Boeing 737-200’s) en 70 werknemers. Initieel vlogen de prijsvechter maar twee routes vanaf Luton: naar Edinburgh en Glasgow. In 1996 kwam de eerste internationale vlucht. Van Luton naar Schiphol. Dit terwijl er op Schiphol directe concurrentie van KLM en British Airways was. Tot 1997 vlogen alle toestellen van easyJet onder de AOC (Air Operator’s Certificate) van GB Airways aangezien easyJet zelf nog een AOC had gekregen.

Een van de eerste easyJet toestellen: een Boeing 737-200. G B_NZ, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Groei

easyJet groeide omdat er meerdere basissen werden geopend verspreid door Europa heen. In 2015 kwam er dan ook een basis op Schiphol. Deze basis is in de afgelopen zes jaar in omvang verdubbeld en verzorgt nu meer dan 300 banen voor regionale medewerkers op een lokaal contract. easyJet biedt momenteel een directe verbinding met meer dan 40 bestemmingen vanaf Schiphol, met als nieuwste toevoegingen Palermo en Birmingham. easyJet heeft zich dus sterk weten te vestigen op een luchthaven waar veel concurrentie is.

Toestellen van easyJet op Schiphol

William Vet, Country Director easyJet Nederland, meldt het volgende over het 25-jarige bestaan in Nederland: “Ik ben erg verheugd om 25 jaar easyJet in Nederland te vieren. Ondanks de huidige tijden is dit een geweldige mijlpaal en toont het de sterke band tussen easyJet en Nederland. Schiphol is een belangrijke luchthaven voor ons, vooral met de basis hier, en het is fantastisch om easyJet te hebben zien uitgroeien van een Britse luchtvaartmaatschappij tot de luchtvaartmaatschappij die Europa met elkaar verbindt. Vooruitkijkend hopen we over 25 jaar nog steeds de leidende luchtvaartmaatschappij in Europa te zijn – en om Europa te kunnen verbinden met emissievrije vliegtuigen.”