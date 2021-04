De koek lijkt op voor Alitalia: herstructurering verloopt moeizaam

Het geld lijkt wederom op te raken bij Alitalia omdat de onderhandelingen met de EU moeizaam verlopen. Alitalia snakt naar staatssteun, maar heeft hiervoor goedkeuring van de EU nodig, en die laat op zich wachten. En misschien komt die wel te laat.

Onenigheid

Volgens Bloomberg lopen de onderhandeling tussen de EU en de Italiaanse overheid moeizaam.De twee partijen zijn het er niet over eens of de nieuw gefinancierde luchtvaartmaatschappij het merk, de activa en de belangrijkste slots van Alitalia moet krijgen of deze opnieuw moet kopen. Italië wil dat het merk Alitalia kan blijven voortbestaan onder nieuwe eigenaren. Echter wilt de EU juist een volledig nieuwe maatschappij. Deze maatschappij moet dan de bezittingen van Alitalia opkopen.

Eerder kwam er al een plan op tafel. Dit plan houdt in dat Alitalia in handen zou komen van de ITA, ofwel Italia Trasporto Aereo, en eigendom zou worden van de regering. De nieuwe leiding is van plan de luchtvaartmaatschappij volledig te reorganiseren en opnieuw winstgevend te maken. De EU heeft echter twijfels geuit over de plannen van ITA voor Alitalia en is er niet van overtuigd dat de maatschappij kan worden gereorganiseerd.

De EU wil met een schone lei van start gaan. Dit houdt in dat er een maatschappij moet komen onder een nieuwe naam. Italië wil echter geen afstand doen van belangrijke slots op luchthavens als Milaan en wil geen vliegtuigen terugkopen en opnieuw personeel werven.

Een A320 en een E175 van Alitalia op de grond.

Kruisvuur

Midden in de vuurlinie ligt Alitalia zelf. Zij hangen al jaren af van staatssteun. Sinds 2008 heeft de maatschappij al € 5,4 miljard aan door de burger betaald belastinggeld ontvangen. Sinds 2017 is de maatschappij al failliet verklaard en stoomt dus puur door op staatssteun. Momenteel wacht de maatschappij op een nieuw steunpakket van € 3 miljard. Hiervoor heeft Alitalia goedkeuring nodig van de EU, maar die laat op zich wachten. En dat kan Alitalia funest worden.