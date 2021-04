Lufthansa zet A350 in voor klimaatonderzoek

Lufthansa heeft vandaag het startschot gelost voor een nieuw project: de Airbus A350-900 “Erfurt” van de maatschappij zal worden omgebouwd voor speciaal klimaat onderzoek. Het onderzoek zal helpen om nog nauwkeurigere voorspellingen van het weer te maken.

Lufthansa heeft gekozen voor het modernste en zuinigste langeafstandsvliegtuig in haar vloot – een Airbus A350-900 met de naam “Erfurt” (registratie D-AIXJ). In drie fasen zal de “Erfurt” een vliegend onderzoekslaboratorium worden. In de hangar van Lufthansa Technik in Malta worden de meest uitgebreide ombouwwerkzaamheden uitgevoerd. Er worden ook voorbereidingen getroffen voor een complex luchtinlaatsysteem onder de buik. Daarna volgt een reeks proefopstellingen, met aan het eind: de certificering van een ongeveer 1,6 ton wegend onderzoekslaboratorium.

©Lufthansa, nieuw luchtinlaatsysteem.

De D-AIXJ zal naar verwachting eind 2021 de eerste missie vliegen vanuit München in dienst van het klimaatonderzoeksbureau, waarbij ongeveer 100 verschillende sporengassen en aerosolen in de tropopauze (op een hoogte van negen tot twaalf kilometer) zullen worden gemeten. Lufthansa levert hiermee een waardevolle bijdrage aan het klimaatonderzoek dat deze unieke gegevens kan gebruiken om de staat van de huidige atmosfeer- en klimaatmodellen te beoordelen en daarmee hun voorspellende kracht voor het toekomstige klimaat van de aarde.

©Lufthansa

“De ombouw van onze A350-900 ‘D-AIXJ’ tot een klimaatonderzoeksvliegtuig is voor ons iets heel bijzonders. We waren meteen enthousiast over het plan om CARIBIC voort te zetten op ons meest duurzame vliegtuigtype. Op die manier kunnen we het klimaat- en atmosfeeronderzoek blijven ondersteunen in zijn belangrijke taak op langeafstandsroutes”, zegt Annette Mann, hoofd van Corporate Responsibility bij de Lufthansa Groep.