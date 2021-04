Ook provincie Overijssel tegen natuurvergunning Lelystad Airport

Volgens de provincie Overijssel mag Lelystad Airport niet verder worden uitgebreid op basis van een aangevraagde natuurvergunning.

In een ingediende zienswijze stelt de provincie dat de onderbouwing foutief is en dat er nog veel vraagtekens staan bij de te verwachten stikstofuitstoot door de verdere uitbreiding van het vliegveld.

De provincie zegt dat de aanvraag is “opgeknipt.” Er wordt een natuurvergunning aangevraagd voor 10.000 vliegbewegingen, terwijl het eigenlijk al duidelijk is dat Lelystad Airport snel zal doorgroeien naar 45.000 vliegbewegingen. “Opknippen van de vergunning is wettelijk niet toegestaan. De vergunning moet betrekking hebben op het hele project, en dat zijn in dit geval 45.000 vliegbewegingen”, meldt de provincie.

Ondertussen is er al meer dan 200 miljoen geïnvesteerd in het vliegveld, om zo de drukte op Schiphol te verminderen. Het in gebruik nemen van het vliegveld is ondertussen al meerdere malen opgerekt. Voorlopig staat de verwachte opening op 2022.