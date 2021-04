Airbus werkt aan plannen voor ‘A380 Combi’

Airbus is met haar A380-klanten in gesprek om te kijken of het mogelijk is de Superjumbo een tweede leven te geven als ‘combi-toestel’. De coronacrisis hakt er stevig in bij de meeste maatschappijen en vooral de A380 zorgt voor een flinke overcapaciteit op veel routes. De vraag naar luchtvracht is daarentegen ontzettend hard gestegen tijdens de pandemie, mede door de explosieve groei van e-commerce en het vervoeren van medische apparatuur en vaccins.

Nadat eerdere plannen om een volledige vrachtversie van het toestel te ontwikkelen in een vroeg stadium zijn gestrand, denkt Airbus met deze combi goed in te kunnen spelen op de toekomstige luchtvaartmarkt. Maatschappijen als Lufthansa en Singapore Airlines lijken gemengd op het idee te reageren, maar een woordvoerder van Emirates noemde het toestel al “goed gepositioneerd” voor de huidige vraag naar luchtvrachtvervoer.

A350

Het is niet de eerste keer dat Airbus speelt met het idee voor langeafstandsvrachttoestellen, een markt die nu nog vooral door Boeing gedomineerd wordt. De Europese vliegtuigbouwer is momenteel ook aan het kijken of het mogelijk is om een vrachtversie van de ultramoderne A350 te maken. Tot dusver is het enige volledige Airbus-vrachttoestel de A330-200F.

747 Combi

Mochten er genoeg luchtvaartmaatschappijen geïnteresseerd zijn in de modificatie, dan is het waarschijnlijk dat de uitvoering zal verschillen met het concept van de Boeing 747 Combi. Bij dit toestel scheidde een schot in de passagierscabine het vrachtruim met de reizigers. Bij de Airbus zal het vrachtruim zich volgens ingewijden dan waarschijnlijk op de onderste verdieping gaan bevinden, met daarboven de passagierscabine.

Experts twijfelen echter nog of het idee van de combi haalbaar is, zeker gezien het hoge leeggewicht van het toestel. Ook moet mogelijk het hele ventilatiesysteem opnieuw ontworpen worden om zo de brandveiligheid te garanderen, wat veel kosten met zich mee zal brengen. Een ontwikkeling die de A380 Combi wel kan bevorderen is dat de groei van e-commerce zorgt voor lichtere vrachtpakketten, waardoor er meer vrachtvolume mee kan voordat het maximale laadvermogen wordt bereikt.

Een KLM Boeing 747 Combi – ©Up in the Sky / Maurits Vink