Dromendoder | Column Goof

Een Franse burgemeester heeft besloten om de subsidie van de lokale vliegclubs te schrappen, lees ik net. Ze is politiek erg groen, en redeneert dat gemotoriseerde luchtsporten leiden tot vervuiling en verspilling van fossiele energiebronnen. Jongeren moeten maar iets anders gaan doen dan vliegen, vindt ze.

Ik hoor alweer een gehuil van verontwaardiging opgegaan in de vlieg-community. Maar ik kan de dame in kwestie wel volgen. En dat is niet vaak het geval met Fransen.

Want in de kleine lettertjes staat dat ook de subsidie aan de lokale motorsportclubs afgekapt is.

Logisch: als je Philippe Dupont ervan wil weerhouden om een Jos-Verstappen-carrière na te streven, kun je Jean-Paul Dubois moeilijk subsidiëren om Antoine de Saint-Exupery te worden.

Ik zou zeggen: subsidieer de lokale zweefvliegclub, dan doe je met je euro veel meer. En je krijgt er nog betere piloten van ook, voor je airlines en je luchtmacht.

Dat wisten de Nazi’s al.

Proeflezer Dirk: “Dat laatste is zo waar als een klontje, maar het moet allemaal niet gekker worden, groen groen groener en groenst, worden nu alle leuke dingen zo langzamerhand afgeschaft of verboden.”

Proeflezer Govert meldt: “Om zweefvliegen helemaal milieuvriendelijk te maken heb je eigenlijke een elektrische lier nodig. Die bestaat al wel, maar is erg prijzig. De Zweefvliegclub Teuge zou er graag eentje aanschaffen. Ze hebben al zonnepanelen om ‘m op te laden. Is er een mee-lezende miljonair die hierin wil investeren? Best leuk rendement…”

Proeflezer Patrick: “Ik moest er even over nadenken. Maar strikt genomen klopt je redenering niet.

De Duitsers moesten zweefvliegen na de tweede Wereldoorlog als gevolg van de opgelegde sancties na WO1. De nazi’s (dat zijn wel Duitsers, maar weer van een ander soort) zijn weer overgestapt op gemotoriseerd vliegen. Daar hadden ze een reden voor. Want zweefvliegers waren in het nadeel ten opzichte van de gemotoriseerde vliegers. Dus of zweefvliegers betere piloten hebben opgeleverd, dat weten we niet. Maar laat maar lekker staan. Het trekt wel de aandacht zo.”

Hallo Patrick, Klopt allemaal! Er zijn zelfs heel veel mooie Duitse gemotoriseerde trainers van vlak voor de oorlog. Jungmann en Jungmeister, de Klemm en de Stieglitz. Toch bleven zweefvliegers de basis. De RAF nam dit over met de Sedberg, die nu nog op Teuge vliegt. Ik kreeg flink wat reacties van de proeflezers hierover. Maar laat ’t toch maar staan. Beetje rellen. Goof Proeflezer Erik-Jan vindt ook dat dat van die Nazi’s niet klopt: “Want er is tenslotte meteen na de Eerste Wereldoorlog al, in arren moede, met dat gezweef begonnen toen het Duitse Nationaal-Socialisme nog uitgevonden moest worden, of in ieder geval nog niks te vertellen had. (In zijn algemeenheid vind ik dat er, kennelijk uit een soort piëteit, wat te vaak ‘Nazi’ gezegd wordt waar ‘Duitsers’ logischer zou zijn).”



Proeflezer Anton: “Wat mij betreft begint de redding van de aarde allemaal met het afschaffen van de kinderbijslag op een derde kind. Als we met één miljard mensen op miljard op de aarde waren, kon het feest gewoon doorgaan. Maar we zijn bijna met z’n tien miljarden. Met vreselijke gevolgen. Van de honderd soorten roofvogels die de wereld telt is de helft al bijna uitgestorven. Het voormalige tropische paradijs Curaçao met z’n papegaaien en schildpadden is één grote vuilnisbelt geworden, met een verslaafde, gecorrumpeerde en inmiddels half-Covid-dooie bevolking. Toen Charles Darwin met zijn boot rond de wereld voer was de Schepping nog volledig intact en ongerept. In nauwelijks tweehonderd jaar hebben we een miljard jaar zorgvuldig opgebouwde schoonheid volledig naar de godverdomme geholpen. De virussen rukken op, en we krijgen allemaal Parkinson van de zware metalen en de microplastics in ons eten. Kortom: stoppen! En voornamelijk stoppen met gesubsidieerd fokken. Morgen nog.”