Een derde van banen in de reissector verdwenen

Sinds het begin van de pandemie is een derde van de medewerkers in de reissector zijn baan kwijtgeraakt. Vooral jongeren werden hard geraakt.

Vorig jaar ging bijna een kwart van de banen in de reisbranche verloren, zo blijkt uit onderzoek van Reiswerk. Negen op de tien bedrijven met meer dan tien medewerkers heeft afscheid genomen van personeel. Nu afgelopen week bekend werd dat de grote reisorganisatie D-reizen failliet is verklaard, loopt dat getal op tot maar liefst een derde van het aantal banen. Bij het bedrijf werkten 1150 medewerkers.

Vooral het personeel met een tijdelijk contract en jongeren raakten het afgelopen jaar hun baan kwijt. Zij waren doorgaans werkzaam op de afdelingen die reisadviezen geven en reizen verkopen. Volgens Esther Gathier van Reiswerk zijn bijna zes op de tien tijdelijke contracten niet verlengd. “Bijna 50 procent van de medewerkers onder de 25 jaar verloor zijn baan.”

Bijna de helft van het ontslagen personeel heeft bovendien geen nieuwe baan in loondienst meer kunnen vinden. Volgens de reisbranche wordt een groot deel van de banen dat nog wel bestaat vooral in stand gehouden door de overheidssteun die veel organisaties ontvangen. Wel worden meer ontslagen verwacht: van de ondervraagde reisbedrijven verwacht 88 procent dat in 2021 het aantal medewerkers verder zal dalen of in ieder geval niet hoger zal worden. Bijna de helft houdt rekening met nieuwe ontslagen en 31 procent met een mogelijk faillissement.