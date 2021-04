Geen quarantaine en testen meer voor reizigers uit Portugal

Reizigers uit Portugal hoeven bij aankomst in Nederland geen negatieve test meer te tonen. Ook hoeven ze niet meer in quarantaine.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisrestricties voor reizigers uit het vasteland van Portugal of de Azoren aangepast. Zij hoeven bij aankomst in Nederland niet meer in quarantaine. Ook een negatieve testverklaring hoeft niet meer te worden getoond. De veranderingen gaan vanaf morgen, 9 april, in. Voor reizigers uit Madeira gelden de maatregelen nog wel. Overigens geldt de testverplichting wel voor reizigers die vanuit Nederland naar Portugal reizen.

Het ministerie benadrukt dat er nog altijd een dringend advies geldt om niet naar het buitenland te reizen. Ook reizen naar Nederland vanuit het buitenland worden afgeraden. Enkel noodzakelijke reizen zijn ‘toegestaan’. Maatregelen voor reizen vanuit Portugal worden nu versoepeld gelet op het lage aantal besmettingen in het land. Waar het land eind januari nog meer dan 12.000 besmettingen per dag telde, zijn dat er inmiddels nog maar enkele honderden.