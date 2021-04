NF-5 straaljager Turks demoteam neergestort

Een NF-5 van het demonstratieteam ‘Turkish Stars’ van de Turkse luchtmacht is woensdagmiddag neergestort nabij de vliegbasis Konya. De piloot is bij de crash om het leven gekomen, zo melden diverse Turkse media.

Het toestel is een voormalige Koninklijke luchtmacht NF-5, dat eind jaren ’80 is verkocht aan Turkije. Het Turkse ministerie van defensie schrijft in een persbericht dat ongeval plaatsvond rond kwart over twee ‘s middags tijdens een trainingsvlucht vanaf de thuisbasis Konya. Naar de oorzaak van het ongeval is een onderzoek ingesteld.

Opgericht

Het demonstratieteam werd eind 1992 opgericht en vliegt vanaf het begin met de NF-5. De Turkse luchtmacht ontving tussen 1986 en 1991 ongeveer zestig NF-5A (éénzits) en NF-5B (tweezits) gevechtsvliegtuigen van Nederland. Een vijftiental toestellen werd gebruikt als onderdelenbron, de overige zijn daadwerkelijk in dienst genomen. Tussen 2000 en 2005 ondergingen ruim veertig Turkse NF-5’s een moderniseringsprogramma.

Luchtmachtdagen

Aanvankelijk werden de voormalige Koninklijke luchtmacht toestellen gebruikt voor opleiding en training. Sinds een paar jaar zijn de toestellen niet meer operationeel in gebruik bij de Turkse luchtmacht. Alleen het 134e (aerobatic) squadron ‘Turkish Stars’ is nu nog uitgerust met de NF-5. Het team beschikt over een vloot van zo’n twaalf tot zestien vliegtuigen, die speciaal zijn aangepast voor het demoteam. Zo zijn de kanonnen in de neus en de chaff/flare dispensers verwijderd om de toestellen lichter te maken. In 2016 traden de Turkish Stars nog op tijdens de Luchtmachtdagen op de vliegbasis Leeuwarden.

NF-5’s van de Turkish Stars in formatie © Leonard van den Broek