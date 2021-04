Opmerkelijke vliegtuigen: de McDonnell 188

Op het eerste gezicht lijkt het een hartstikke normaal vliegtuig, maar de McDonnell 188 had een bijzondere gift. Het was namelijk een STOL (Short take-off and landing) passagiersvliegtuig. Het vliegtuig had genoeg aan een baan van slechts 180 meter. In dit artikel zal worden teruggeblikt op dit bijzondere passagiersvliegtuig.

De Bréguet 941 was een viermotorig STOL turbopropvliegtuig dat zijn eerste vlucht maakte op 1 juni 1961. Het prototype werd zowel in Frankrijk als in de Verenigde Staten aan grondige tests onderworpen en stond aan de westkant van de Atlantische Oceaan bekend als de McDonnell 188. Toen de jaren 60 naderden, begon Louise Charles Breguet een concept voor een STOL-vliegtuig.

STOL-vliegtuigen zijn ontworpen voor vluchten die op korte start- en landingsbanen worden uitgevoerd. Verscheidene van deze vliegtuigen zijn ook uitgerust om dienst te doen op start- en landingsbanen met onstabiele omstandigheden. Zo zijn operaties op velden op grote hoogte of luchthavens met een ijzig oppervlak vaak beter geschikt om met STOL-toestellen te worden uitgevoerd, enkele voorbeelden zijn vliegvelden zoals Saba, Courchevel en Lukla. Na een decennium van werken aan het project en experimentele prototypes, was de Breguet 941 klaar om te vliegen. In de VS sloot de McDonnell Aircraft Corporation een overeenkomst om het vliegtuig een licentie te geven. Het 941-prototype zou hier de McDonnell 188 worden genoemd.

American Airlines testte de geavanceerde 941S. Er werden gegevens verkregen over het vliegtuig en de operationele processen STOL/RNAV. Gebiedsnavigatie (RNAV) is een belangrijk instrument voor prestatiegerichte navigatie (PBN). Dit toestel was uitgerust met Butler-National, Decca, en Litton 3-D RNAV-systemen. Er was ook een Singer-General Precision, Inc. microgolf landingsgeleidingssysteem. Alles bij elkaar hielden de resultaten in dat STOL met RNAV technisch haalbaar is en daarnaast ook voordelen biedt. Alle geteste hulpmiddelen waren volgens NASA aanvaardbaar. Desalniettemin was American Airlines niet genoeg onder de indruk van het testtoestel en de RNAV-systemen om ze te gebruiken op de manier waarop ze in deze periode waren opgezet. Het was niet alleen American Airlines die het toestel testte. Het was ook gesignaleerd in de kleurstelling van Eastern Air Lines. Het type toerde door de VS en werd getest als een STOL-passagiersmodel voor diensten vanaf kleine stadsluchthavens. Echter, net als bij American, werden er geen eenheden besteld.

De vier Bréguet 941S eenheden die werden gebouwd werden nooit in dienst gesteld in de VS. Ze vonden echter een thuis bij de Franse luchtmacht in 1967 en waren in actie tot 1974. In totaal, inclusief prototypes, zijn er slechts zes vliegtuigen van de Bréguet 941 familie gemaakt. Het toestel is recentelijk aangetroffen in musea zoals het Musée de l’air et de l’espace (Lucht- en Ruimtemuseum) en het Vliegtuigmuseum van Toulouse.

