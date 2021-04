Video: KLM MD11-captain krijgt bijzonder afscheid | Avondklokje

Na 33 jaar nam deze MD11-captain in 2013 afscheid van KLM. Op zijn laatste vlucht kreeg hij een bijzonder afscheid.

De imposante levensloop van de MD-11 bij KLM

Het is inmiddels iets meer dan 6 jaar geleden sinds de laatste passagiersvlucht van KLM met de MD-11. Het geliefde toestel was 21 jaar onderdeel van KLM. De eerste MD-11 werd in ontvangst genomen op 7 december 1993. De PH-KCA werd vernoemd naar Amy Johnson, de eerste vrouw die solo van Londen naar Australië vloog. Tussen 1993 en 1997 ontving KLM in totaal 10 MD-11’s. Tegen het einde van 2002 werd de iconische en moderne livery geïntroduceerd. Lees hieronder alles over de levensloop van de MD-11 bij KLM.

Het is inmiddels iets meer dan 6 jaar geleden sinds de laatste passagiersvlucht van KLM met de MD-11. Het geliefde toestel was 21 jaar onderdeel van KLM. Lees in dit artikel hoe het toestel kwam en ging. https://t.co/Wpsl10mbYT — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) March 10, 2021