Emirates haalde voor corona bijna al haar winst uit de A380

Emirates vloog, zoals velen bekend, voor de pandemie erg veel met haar Airbus A380’s. Zoveel zelfs, dat het bijna alle winst uit vluchten met dat toestel haalde.

Met 117 Superjumbo’s is Emirates verreweg de maatschappij met de meeste A380’s ter wereld. Het aantal Boeing 777’s van de Arabische maatschappij doet daar overigens met 135 stuks niet voor onder. Voor het begin van de pandemie zorgde de A380 echter voor maar liefst 85 procent van Emirates’ winst, zo stelt CEO Tim Clark in een interview met Simple Flying. “Het zat altijd vol. (..) Het was populair voor iedere class.”

Inmiddels staat het grootste deel van de A380-vloot al ongeveer een jaar aan de grond. Ook nu wereldwijd vaccinatiecampagnes van de grond komen en er langzamerhand meer perspectief voor de luchtvaart lijkt te zijn, is het voor Emirates nog niet rendabel om de toestellen in grote mate weer de lucht in te sturen. Wel is CEO Clark optimistisch: hij rekent erop dat de hele A380-vloot het komende jaar, in 2022, weer zal vliegen.

Deze zomer moet daar vast een begin mee worden gemaakt. Volgens Emirates’ planning zet de maatschappij de A380 weer in op 18 routes. Dat zijn er weliswaar een stuk minder dan de 57 routes in 2019, maar het is een begin. Schiphol valt daar overigens nog niet onder. Luchthavens als Heathrow, Parijs Charles de Gaulle, Manchester en New York JFK wel.