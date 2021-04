Amerikaanse C-17 vat vlam na landing | Video

Een C-17 Globemaster van de Amerikaanse luchtmacht vatte vlam nadat het toestel geland was op de luchtmachtbasis van Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina. Wat er exact gebeurd is wordt op nog onderzocht. Volgens eerste berichten zijn er geen gewonden gevallen. De brand lijkt in eerste instantie bij het linker landingsgestel te zijn ontstaan. Of het grote transporttoestel nog gerepareerd kan worden is nog niet bekend.

