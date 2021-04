De supersonische rondvlucht van de Concorde op Schiphol | Deel 1

Dat de Concorde op 27 februari 1982 voor de eerste keer op Schiphol zou komen stond uitgebreid vermeld in de media. Het gevolg was dat op de bewuste dag alle wegen naar en op Schiphol volledig verstopt waren door de vele tienduizenden enthousiasten die een glimp wilde opvangen van dat bijzondere vliegtuig.

De volgende bezoeken werden angstvallig stil gehouden om de drukte van dat eerste bezoek niet te laten herhalen. En één van die bezoeken was het onverwachts inzetten van de Concorde van British Airways op een lijnvlucht naar Londen. Nietsvermoedende passagiers op die vlucht merkten pas bij de incheck dat zij aan boord mochten van dit bijzondere toestel. In die tijd was de Santpoorter Chris Mak, in het dagelijkse leven NS-machinist, actief om rondvluchten te organiseren met oudere propellervliegtuigen voor luchtvaartenthousiasten. Eén keer viel hij van zijn (propeller) geloof af en kreeg hij het voor elkaar dat een Air France Concorde twee dagen naar Schiphol kwam om daar vandaan een supersonische rondvlucht te gaan maken.

Op de vlucht af Parijs en terug konden elk honderd enthousiasten mee die de heen- en terugvlucht met een lijndienst zouden maken. Op dat stukje werd er subsoon gevlogen. Natuurlijk kwam dat alles in de kranten en in no-time waren die Parijs-vluchten én de rondvlucht uitverkocht. De prijzen van fl 565-. voor de “Parijsvlucht” en fl 890.- voor de rondvlucht was geen enkel bezwaar voor de echte liefhebber. Dat er in dat bewuste weekend weer de gebruikelijke drukte was op en rond Schiphol behoeft geen uitleg.

© Alfred Nobel

© Alfred Nobel

© Alfred Nobel

© Alfred Nobel

Het toestel kwam zaterdag 24 mei 1986 vanaf Parijs en werd ‘s nachts op Schiphol-Oost geparkeerd. Op zondag werd het vliegtuig naar de buffer versleept en daar konden de honderd gelukkigen aan boord. Zij werden meteen getrakteerd op een spectaculaire start vanaf de Kaagbaan, nagekeken door duizenden mensen langs de baan. De vlucht ging richting Schotland waar de geluidsmuur werd doorbroken. Het enige wat je daar aan boord van meekreeg was het display waar de snelheid op getoond werd. En nog sneller naar Mach 1,88 waarbij champagne werd aangeboden. Aan boord mocht er ook nog gerookt worden in die benauwde ruimte, hoe bedenk je het!

Na 17 minuten was het gedaan en liep de snelheid weer snel terug voor de landing. Aan boord de gebruikelijke wanorde op dit soort vluchten van enthousiasten die het hele toestel doorliepen voor zover mogelijk en zich ook nog naar de smalle cockpit wurmden. De stewardessen waren dit soort drukke publiek duidelijk niet gewend en trokken zich wijselijk terug in hun eveneens kleine pantry. Toen de neus omlaag ging was het uit met de pret en moest iedereen weer naar zijn plaats. Naar buiten was weinig te zien door de kleine ronde ruitjes, maar de getuigen op de grond spraken over een prachtige daling boven het IJsselmeer. Na een drie kwartier stond het toestel weer op de buffer en was er het fotomoment. Iedereen en alles fotografeerde elkaar en na moeizaam verzamelen werd men weer in een opstapwagen gedirigeerd en naar de hal gebracht, een geweldige en onvergetelijke ervaring rijker.

Eén uur later was de start terug naar Parijs en werd het weer rustig op de luchthaven. Jammer dat dit prachtige vliegtuig een jaar na een noodlottig ongeluk in Parijs, op 24 juni 2003 de laatste commerciële vlucht heeft gemaakt. Maar gelukkig hebben enkele musea een toestel in hun collectie opgenomen. In onder andere Parijs, Schotland en New York staat er één in een museum. Het toestel van de rondvlucht, de F.BVFB, kun je bezoeken in het enorme technische museum bij Sinsheim in Duitsland. Daar staat het op een statief naast de Russische concurrent de Tu-144 welke nooit het succes van het Europese Concorde is geworden.



Deze bijdrage is voor Up in the Sky geschreven door Alfred Nobel.

© Alfred Nobel

© Alfred Nobel

© Alfred Nobel

© Alfred Nobel