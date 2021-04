Passagiers bleken zwaarder dan gedacht op TUI-vlucht

Op 21 juli van het vorige jaar maakte een Boeing 737-800 van TUI zich klaar om te vertrekken vanaf de Britse luchthaven van Birmingham. Het toestel met registratie G-TAWG had 167 passagiers aan boord met als eindbestemming Palma de Mallorca. Vlak voor vertrek ontdekten de piloten een verschil in gewicht tussen de ‘loadsheet’ en het vluchtplan. Een verschil van in eerste instantie maar liefst 1600 kilogram. Ondanks dat vertrok de Boeing zonder problemen naar het Spaanse eiland.

Gewicht

De Britse instanties startten een onderzoek naar dit incident en vonden dat het toestel inderdaad een foutief startgewicht gebruikte. De berekeningen die gedaan werden voordat de vlucht kon vertrekken werden gedaan met 1244kg minder dan dat het vliegtuig daadwerkelijk woog op dat moment. Als gevolg daarvan lagen alle snelheden die tijdens de start gehanteerd worden één knoop lager dan het had moeten zijn. Ook werd er een lagere stuwkracht geselecteerd.

Berekeningsfout

Het verschil in gewicht kan worden herleid naar een fout in het boekingssysteem van TUI. Tijdens de zomer maanden, toen de vraag naar tickets fors was gedaald door de COVID-19 pandemie, besloot de maatschappij om het boekingssysteem te upgraden. De software voor dat systeem werd in een ander land ontwikkelt voor TUI.

In het systeem werden vrouwelijke passagiers aangeduid als ‘Ms’ en voor vrouwelijke kinderen werd ‘Miss’ gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijk om volwassen vrouwen aan te spreken met de term ‘Miss’. Dat zorgde ervoor dat 38 vrouwelijke passagiers als kind werden gezien en rekende het systeem met 34kg minder per passagier. Dat zorgde ervoor dat het uiteindelijke gewicht hoger lag dan door het systeem bepaald.