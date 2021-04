Frans parlement stemt in met verbod op korte binnenlandse vluchten

Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die binnenlandse vluchten verbiedt op routes die ook in minder dan 2,5 uur met de trein kunnen worden afgelegd. De wet moet nog wel in de Senaat worden behandeld.

Het parlement stemde zaterdagavond laat in met het verbod op binnenlandse vluchten op routes die in minder dan tweeëneenhalf uur ook per trein kunnen worden afgelegd, zo melden Franse media. Het doel van het verbod is de CO2-uitstoot te verminderen, maar volgens critici is het nog maar de vraag of deze maatregel effectief genoeg is.

Het vliegverbod is onderdeel van een Franse klimaatwet die ervoor moet zorgen dat de CO2-uitstoot in Frankrijk in 2030 met 40 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. De wet zal nu in de Senaat worden behandeld. Volgens Greenpeace levert de beperking tot treinroutes van 2,5 uur slechts een “zeer gering klimaatvoordeel” op. Toch zal het effect van het verbod voor reizigers wel voelbaar worden: drie van de vijftien drukste routes moeten worden geschrapt, te weten die tussen Parijs en Lyon, Bordeaux en Nantes. De relatief korte binnenlandse routes met de meeste CO2-uitstoot, namelijk die tussen Parijs en Nice, Toulouse en Marseille, kunnen juist blijven bestaan.

De timing van de goedkeuring komt in de week dat een nieuw steunpakket voor Air France-KLM werd aangekondigd. De luchtvaartindustrie in Frankrijk had dan ook veel kritiek geuit op het plan, en vooral de timing ervan. Vanwege de pandemie is de Franse luchtvaart hard geraakt. Het zou volgens de sector dan ook niet het moment zijn om een vliegverbod in te voeren. De Franse minister van Industrie wees de kritiek echter van de hand. Volgens haar levert de luchtvaart ook gewoon een bijdrage aan de CO2-uitstoot en moet deze uitstoot verminderd worden.