Geheime MH17-tapes geven nieuwe inzage in situatie rondom de ramp | Video

Onlangs vrijgegeven audiotapes geven nieuw inzicht rondom de MH17-ramp. In telefoongesprekken tussen de hoofdverdachte (Sergej Doebinski) en Oekraïense separatisten, blijkt dat Doebinski niet op de hoogte was van feit dat de separatisten de Boeing 777 hadden neergehaald.

Nieuwsuur heeft deze audiotapes in handen gekregen en een reconstructie gemaakt. Het zou gaan om duizenden telefoongesprekken die Doeblinski voerde tussen juli en augustus van 2014. Volgens het JIT (Joint Investigation Team) zijn de audiotapes echt. Deze tapes zijn door de geheime dienst van Oekraïne vrijgegeven, die eerder al twaalf telefoongesprekken openbaar maakte.

Op de dag van de crash horen we dat Doebinski een halfuur na de crash van MH17 te horen krijgt dat de separatisten een Oekraïens gevechtsvliegtuig hebben neergehaald. Uiteindelijk heeft het bijna twee uur geduurd voordat Doebinski te horen kreeg dat het een Boeing was. Het BUK-systeem blijft nog enige tijd staan in Snizjne, en wordt uiteindelijk midden in de nacht richting Rusland gereden. Op dit moment hadden Doebinski en Girkin geen idee waar het systeem was.

