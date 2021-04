Opmerkelijk: een derde van alle vliegtuigen wereldwijd staat op de grond

Ondanks steeds positievere geluiden dat de luchtvaart aan het herstellen is staat nog steeds een derde van alle toestellen wereldwijd in opslag. Wanneer deze allemaal terug zullen keren, is onzeker en hangt van vele factoren af.

De luchtvaart ligt op zijn gat, maar dat is niets nieuws. Het aantal passagiersvluchten dat momenteel wereldwijd wordt uitgevoerd, bedraagt slechts 61% van het aantal passagiersvluchten dat in dezelfde periode in 2019 wordt uitgevoerd. Als gevolg daarvan is het aantal vliegtuigen in opslag sterk gestegen. Eind februari waren er wereldwijd meer dan 10.000 commerciële passagiersvliegtuigen in opslag. Ze worden praktisch overal opgeslagen, als er maar ruimte is. Het liefste worden de kisten in de woestijn opgeslagen, door de droge warme lucht blijven de vliegtuigen relatief goed bewaard. Maar ook Schiphol is inmiddels een parkeerplaats voor vliegtuigen geworden.

Vliegtuigen geparkeerd op Schiphol – ©Goof Bakker

Wat staat waar?

Een vliegtuig die langer dan drie maanden aan de grond staat, staat officieel “in opslag”. Binnen deze drie maanden wordt het als “parkeren” beschouwd. Het opslaan, dan wel parkeren, van vliegtuigen brengt ook risico’s met zich mee. Eerder werden maatschappijen al door IATA gewaarschuwd om extra op te letten als er toestellen uit opslag worden gehaald. Er bestaat namelijk een kans dat insecten zich nestelen in cruciale instrumenten. Dit kan op zijn beurt zeer gevaarlijke situaties opleveren.

Uit een verslag van Ciriums Airline Insights blijkt dat in de maand februari 2021 10.183 passagiersvliegtuigen in opslag stonden en 21.635 passagiersvliegtuigen in de lucht waren. Dat is meer dan 32% van alle passagiersvliegtuigen ter wereld die niet vliegen. De 10.183 toestellen die op de grond staan werden ook per regio uitgesplitst:

Regio Aantal toestellen Percentage Noord-Amerika 2937 28,8% Europa 3536 34,7% Azië/Oceanië 1956 19,2% Afrika/Midden-oosten 1065 10,5% Zuid-Amerika 619 6,1% © Ciriums Airline Insights

Nationale markt

Cruciale factor in het terugroepen van toestellen in opslag is of maatschappijen een nationale markt hebben. Landen met een netwerk met veel binnenlandse vluchten tonen hoopvolle cijfers. Reisrestricties zijn voor deze vluchten beperkt dus kunnen de vluchten makkelijk worden uitgevoerd. Landen als de Verenigde Staten, Rusland en Australië hebben dan ook minder toestellen in opslag staan vergeleken met 2020.

De meeste analisten verwachten dat de luchtvaartsector zich pas over enkele jaren volledig zal herstellen. Het herstel zal sporadisch zijn, plaatsgebonden en gepaard met tegenslagen. Tot die tijd zullen grote aantallen passagiersvliegtuigen in opslag blijven, vooral wide-body toestellen van maatschappijen met omvangrijke internationale activiteiten zullen nog wel even stof blijven vangen.