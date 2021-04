Startup-maatschappij Flyr zal eerste vlucht maken op 30 juni

De Noorse startup-luchtvaartmaatschappij Flyr gaat vol vertrouwen verder met haar lancering. De maatschappij is opgericht in het midden van de wereldwijde coronacrisis en heeft plannen om op 30 juni haar eerste passagiersvlucht naar Tromsø uit te voeren.

In een persbericht van de luchtvaartmaatschappij wordt vermeld dat Flyr in mei met de verkoop van tickets zal beginnen. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door het feit dat de Noorse regering een concreet plan voor de heropening van de economie heeft ingediend. Als onderdeel van de verklaring, legt Flyr uit, “Om niet in een situatie terecht te komen met grote veranderingen in het routeprogramma. En daaropvolgende omboekingen die ongelukkig zullen zijn voor de klanten. Onze start-up is aangepast aan het plan van de regering voor de heropening van Noorwegen.” Hij voegt eraan toe dat zijn medewerkers en partners “zeer gretig zijn om van start te gaan.”

De kaartverkoop begint volgende maand en de eerste vlucht van de kleine maatschappij zal plaatsvinden op 30 juni, van Oslo naar Tromsø. De maatschappij zal ook andere bestemmingen in Noorwegen aandoen “en geliefde bestemmingen in Europa”, zegt CEO Tonje Wikstrøm Frislid. Deze ‘geliefde bestemmingen’ zullen Malaga, Alicante, en Nice omvatten.

De eerste vliegtuigen van Flyr zullen in mei worden geleverd, en er zullen meer volgen in juni. Deze eerste twee toestellen zullen Boeing 737-800’s zijn die eerder voor de Turkse budgetluchtvaartmaatschappij Pegasus hebben gevlogen. De toestellen zijn uitgerust met 189 zitplaatsen en hebben een gemiddelde leeftijd van ongeveer acht jaar.

Flyr zal het natuurlijk niet bij twee toestellen laten. Het bedrijf zegt dat het “het aantal vliegtuigen en bestemmingen zal uitbreiden in lijn met de vraag, en op de lange termijn is het plan om een vloot van 28-30 vliegtuigen te hebben”. Na het zomerseizoen zal de vloot worden uitgebreid. Ervan uitgaande dat de luchtvaartmaatschappij blijft bij een 737 vloot met een all-economy lay-out, klinkt het zeker alsof het een Noorse Ryanair wordt.