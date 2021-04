Video: de eerste Concorde op Schiphol | Deel 2

Dat de Concorde op 27 februari 1982 voor de eerste keer op Schiphol zou komen stond uitgebreid vermeld in de media. Het gevolg was dat op de bewuste dag alle wegen naar en op Schiphol volledig verstopt waren door de vele tienduizenden enthousiasten die een glimp wilde opvangen van dat bijzondere vliegtuig. Bekijk de start- en landing op het YouTube-kanaal van Up in the Sky

