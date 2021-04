VS ziet passagiersaantallen terugkeren

Steeds meer Amerikanen zijn gaan vliegen nu de passagiersaantallen in maart en april boven de één miljoen passagiers per dag uitkomen, wat een veelbelovend teken is voor luchtvaartmaatschappijen.

Al bijna een maand lang telt de VS dagelijks constant meer dan een miljoen passagiers per dag dit melden cijfers van de TSA. De laatste dag dat er minder dan een miljoen passagiers op een vliegtuig stapten was op 10 maart, toen waren het 974.221 passagiers.

De TSA geeft ook passagiersgegevens vrij van dezelfde dag van de week uit 2019. Dit geeft een beter inzicht in hoe de dagelijkse aantallen zich verhouden tot wat ze normaal zouden moeten zijn. Als we alleen kijken naar de gegevens van 1 tot en met 9 april 2021, vergeleken met dezelfde weekdag in 2019, zijn enkele hersteltrends duidelijk. Sinds eind maart liggen de passagiersaantallen in 2021 steeds rond 55-65% van het niveau van 2019. In de eerste helft van maart bedroeg dit nog ongeveer 50%, met op sommige dagen zelfs 38% van het niveau van 2019.

De luchtvaartmaatschappijen hebben net zo gereageerd. Allegiant Air heeft zijn capaciteit uitgebreid. Veel luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van de recente positieve boekingstrends en breiden hun zomerschema’s uit in afwachting van verdere passagiersgroei.

De volksgezondheid heeft een grote invloed op de bereidheid van passagiers om met het vliegtuig te reizen. De passagiersaantallen waren tot 2020 zwaar onder druk gezet. In de eerste dagen van het tweede kwartaal van 2021, begint het er echter beter uit te zien. Het aantal gevallen in de Verenigde Staten is veel lager dan wat ze waren tijdens de hoogtij dagen in november, december en januari. Sterke dalingen in het aantal gevallen tot en met maart hebben ertoe geleid dat velen meer vertrouwen hadden in het boeken van vakanties.

Een andere factor waardoor luchtvaartmaatschappijen een veel betere zomer verwachten, is een toenemende stijging van het aantal vaccinaties. Na een trage start zijn de vaccins in een steeds hoger tempo toegediend. In de VS worden nu gemiddeld meer dan drie miljoen doses per dag toegediend, met inbegrip van degenen die hun eerste dosis krijgen en degenen die hun tweede dosis krijgen. De luchtvaartmaatschappijen hopen dat de vaccins het internationale reisverkeer zullen helpen ontsluiten. IJsland heeft bijvoorbeeld al aangekondigd dat het de grensbeperkingen voor gevaccineerde toeristen zal schrappen. Griekenland en Thailand, twee andere toeristische hotspots, hebben ook plannen geschetst voor het verwelkomen van bezoekers.