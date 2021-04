Eerste Nederlandse ‘coronavrije’ vlucht onderweg naar proefvakantie

189 reizigers zijn om 13:00 vertrokken naar het Griekse eiland Rhodos voor een all-inclusive proefvakantie. Het experiment is bedoeld om erachter te komen of coronavrij op vakantie gaan vanaf de zomer weer mogelijk is.

Sunweb en Transavia kregen eind maart meer dan 25.000 aanmeldingen voor de proefvakantie. Daarvan zijn 189 reizigers uitgekozen om één Boeing 737-800 van Transavia te vullen. Zo’n 72 uur voor vertrek hebben alle reizigers zich moeten testen op het coronavirus. Op Schiphol moesten de reizigers een sneltest ondergaan. “Zodra alle uitslagen binnen zijn, mogen de reizigers inchecken en gaan ze in een soort bubbel richting de gate”, zegt een woordvoerder van Sunweb. Tijdens de vlucht en de all-inclusive vakantie moeten de reizigers wel aan de geldende coronamaatregelen houden. De Proefvakantie is een overheidsexperiment om te kijken of coronavrij op vakantie gaan vanaf de zomer weer mogelijk is. En als het een succes is, volgen er waarschijnlijk wel meer proefvakanties.

De Boeing 737-800 met alle deelnemers aan het experiment is vertrokken vanaf Schiphol om 13:00 met vluchtnummer HV1021 en zijn live te volgen op Flightradar24:

https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ph-hxb#275fb0fa