Hoe worden vliegtuigen gewogen? | Achtergrond

De berekening van het gewicht van een vliegtuig is belangrijk voor veilig gebruik gedurende de levensduur van het vliegtuig. Hoewel vliegtuigen gewogen en al uit de fabriek rollen, kan dit in de loop van de jaren veranderen. Daarom moeten luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen ongeveer om de vier jaar wegen.

Waarom wordt er gewogen?

De belangrijkste reden waarom een luchtvaartmaatschappij haar vliegtuigen moet wegen, is om te weten te komen wat het basis-leeggewicht is. Weten hoeveel een vliegtuig weegt en waar het zwaartepunt ligt, is van cruciaal belang voor de vluchtuitvoering. Fabrikanten geven maximumgewichten op voor vliegtuigen om veilig en efficiënt te kunnen opereren. Om de juiste berekeningen te kunnen maken voor de belading en de verdeling van de vracht (en soms ook de passagiers), moeten luchtvaartmaatschappijen weten wat het leeg gewicht van het vliegtuig is.

Hoewel vliegtuigen bij het verlaten van de fabriek een gewichts- en balansrapport krijgen, kan dit na verloop van tijd veranderen. De installatie van nieuwe apparatuur brengt extra gewicht met zich mee, en hoewel de hardware meestal gemakkelijk in rekening kan worden gebracht, kan diverse massa, zoals bedrading, over het hoofd worden gezien. Na verloop van tijd hebben vliegtuigen de neiging aan te komen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe verflagen worden aangebracht op oudere verflagen.

Hoe wordt een vliegtuig gewogen?

Daarom is het een goede gewoonte om periodiek het leeggewicht en het zwaartepunt van een vliegtuig te controleren. Maar een vliegtuig wegen is heel wat moeilijker dan een persoon wegen. Hoe doen ze dat dan? Voordat het vliegtuig wordt gewogen, moet alle brandstof en al het water aan boord worden afgetapt. Zelfs regenwater kan het gewicht verhogen en een onjuiste meting veroorzaken, dus moeten de ingenieurs ervoor zorgen dat het vliegtuig absoluut droog en volledig leeg is van alles wat een onnauwkeurige meting kan veroorzaken.

De meest gebruikelijke methode voor het wegen van een vliegtuig is met behulp van platformsystemen. Vliegtuigen kunnen op de weegplatforms worden geplaatst door ze via een hellingbaan te betreden, of door ze tijdens regulier onderhoud op te krikken en op het weegplatform te laten zakken.

Natuurlijk moet het platform de juiste maat hebben voor het vliegtuig. Sommige grote vliegtuigen hebben enorme banden, dus de juiste schaalgrootte en platformkeuze zijn hier belangrijk. De mogelijkheden van de schaal van het platform moeten ook worden overwogen. Voor de meeste commerciële vliegtuigen moet elke weegschaal tot 60.000 lb (27000 kg) kunnen wegen.