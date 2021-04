Rotterdam Airport overhandigt schaalmodel van DC-4 aan Madurodam

Rotterdam Airport schenkt het grote schaalmodel van de Douglas DC-4 aan madurodam. Het model stond al een tijdje in de oude brandweerkazerne, maar Rotterdam Airport vond dat het model beter tot zijn recht kwam in Madurodam.

Het schaalmodel wordt geplaatst bij de nieuwe attractie van Madurodam: The Flying Dutchman, die in 2020 is geopend. Rotterdam Airport heeft het schaalmodel voor een periode van twee jaar aan Madurodam ter beschikking gesteld. Marijn van Eijsden, brandweercommandant op RTHA zei het volgende hierover: “We hadden er nog wel een plek voor in onze nieuwe brandweerkazerne, maar we vonden dat dit schaalmodel thuishoort in Madurodam”. Het schaalmodel is samen met The Flying Dutchman in Madurodam te zien wanneer de deuren weer geopend worden.