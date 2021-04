Vliegveld Jeddah in Saudi-Arabië dicht na raketaanval

Het Internationale vliegveld van Saudi-Arabië in de hoofdstad Jeddah, moest zondagavond dicht na meldingen van aanvallen met raketten en drones vanuit Yemen, alle vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens in het land. Op dit moment is het vliegveld weer open.

King Abdulaziz International Airport in Jeddah is de drukste luchthaven van Saudi-Arabië. Vóór de wereldwijde pandemie, passeerden jaarlijks meer dan 42 miljoen passagiers de luchthaven. Maar het vliegveld ging sinds zondagavond dicht vanwege de luchtaanvallen door drones en raketten die vanuit Yemen kwamen. Al Arabiya News zegt dat de Arabische Coalitie zes ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Saoedi-Arabië’s brigadegeneraal Turki al-Maliki heeft gezegd: “De Houthi-militie in Yemen escaleert opzettelijk en systematisch vijandige en terroristische aanvallen gericht op burgers en civiele objecten.”

Op dit moment is het vliegveld weer geopend voor aankomende en vertrekkende vluchten.