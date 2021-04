A220-motoren voorbij mijlpaal van 1 miljoen vlieguren

De rijzende ster op het gebied van korte afstandsvluchten, de A220, heeft met zijn Pratt & Whitney GTF (geared turbofan) motoren een mijlpaal bereikt. De motoren hebben nu de 1 miljoen vlieguren bereikt.

De A220 kwam in 2016 op de markt als de Bombardier Cseries. De weg naar de 1 miljoen vlieguren verliep niet vlekkeloos. In het begin waren er nog moeilijkheden, maar inmiddels heeft de A220 zich weten te vestigen als short-haul vliegtuig en nieuwe orders blijven dan ook komen. Het toestel is, voor korte afstandsvluchten, zeer efficiënt. En dit heeft het toestel grotendeels te danken aan de zuinige Pratt & Whitney GTF-motoren.

Kinderziektes

Inmiddels zijn meer dan 150 A220’s in dienst genomen. Met het gegeven van 1 miljoen vlieguren geeft dat per motor een gemiddelde van 3300 vlieguren. De eerste vlucht van de A220 vond plaats in 2016 voor SWISS. Sindsdien waren er meerdere moeilijkheden met de motoren. Zo kwam in 2016 Reuters naar buiten met het bericht dat er problemen waren bij het stroomlijnen van de fabricagetechnieken voor de “hybride-metalen” ventilatorbladen van de motoren. Een bron zei dat het probleem te maken had met “het perfectioneren van geavanceerde nieuwe industriële methoden, wat tot enkele kwaliteitsproblemen heeft geleid en de leveringen heeft vertraagd”. Tijdens het testtraject in 2014 ontplofte zelfs een van de motoren als gevolg van deze problemen.

Als gevolg van de problemen liep de productie van de A220 vertraging op omdat Pratt & Whitney enkele leveringen achterhield. In 2019 besloot SWISS om het toestel op de grond te houden nadat de problemen aan bleven houden voor de motoren. Enkele dagen later besloot Air Baltic om 50 motoren te vervangen van het toestel terwijl deze twee jaar in dienst was. Vlak na deze gebeurtenissen werd de software als oorzaak gezien van de problemen. Na een update van de software begonnen de problemen namelijk waarbij de motor intense vibraties veroorzaakte.

Opklaringen

In begin 2020 kwam de FAA met het volgende bericht naar buiten over de problemen. “De FAA beschouwt deze LPC R1-fouten als een dringend veiligheidsprobleem. Onmiddellijke actie is vereist, waaronder vervanging van de EEC FADEC software”

Langzamerhand lijken de donkere wolken dan ook wel weg voor de A220. De kinderziektes lijken genezen en het is voor Airbus en Pratt & Whitney te hopen dat deze ook weg blijven.