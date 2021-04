EasyJet aast op slots van Lufthansa

easyJet wil kapitaliseren op de verloren slots van Lufthansa op verschillende hubs. Deze moest Lufthansa afstaan als voorwaarde van hun ontvangen staatssteun.

Staatssteun

In een interview liet easyJet-topman, Johan Lundgren weten dat de prijsvechter geen “groeikansen” wilt laten liggen na de crisis. EasyJet is dan ook van plan om vanaf september weer nieuwe toestellen van Airbus in ontvangst te nemen.

Lufthansa moet in Frankfurt en München elk 24 slots vrijs geven voor concurrentie. Dit was een van de opgelegde voorwaarde die verbonden was aan de gegeven staatssteun. Deze staatssteun ontving Lufthansa in 2020 en de voorwaarden werden door de EU opgelegd. Zo moest ook Air France 18 slots per dag inleveren op Parijs-Orly in ruil voor de miljarden-staatssteun.

Agressieve strategie

“Deze crisis zal bepaalde marktspelers verzwakken”, zei Lundgren tegen The Mail on Sunday. Om zeker te zijn, zal easyJet “niet roekeloos handelen”. “Maar er zullen zich ongetwijfeld kansen voordoen en wij zullen die kansen aangrijpen om te groeien.”. Twee derde van het netwerk van easyjet overlapt sowieso met dat van “inefficiënte” full-service rivalen, aldus Lundgren, de topman. Easyjet heeft op Londen Gatwick al slots van Norwegian overgenomen en zal in de zomer van 2021, 71 vliegtuigen op de luchthaven stationeren. Heathrow – de hub van British Airways – staat ook op de lijst. “De timing en het kader daarvoor moeten goed zijn, maar we sluiten het niet uit,” zei Lundgren.

Met reisregels die moeilijk te voorspellen zijn, verwacht Easyjet late en spontane boekingen voor het belangrijke zomerseizoen van 2021, en Lundgren is van plan om vanaf september weer nieuwe Airbus jets in de vloot op te nemen. De luchtvaartmaatschappij beschikt momenteel over ongeveer 300 vliegtuigen en streeft ernaar na de crisis haar vloot van 330 jets weer op volle sterkte te brengen.

München ©Lufthansa

Hoge drempels voor slots

De EU-commissie wil concurrentievervalsing door de staat gesteunde luchtvaartmaatschappijen tegengaan met eisen betreffende slots. Tot dusver heeft nog geen enkele luchtvaartmaatschappij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Lufthansa-slots in Frankfurt of München te gebruiken. Hoe dan ook, niet elke deelnemer kan zich aanmelden voor de start- en landingsslots. Tot de zomer van 2022 zal voorrang worden gegeven aan luchtvaartmaatschappijen die nog geen vliegtuigen in Frankfurt of München hebben gestationeerd. Luchtvaartmaatschappijen die al bemanningen en vliegtuigen in Frankfurt of München hebben gestationeerd, hebben een exploitatieverplichting van minstens 18 maanden op nieuw toegewezen slots.