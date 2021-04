Schiphol opent nieuwe foto-expositie

Schiphol heeft een nieuwe pop-up expositie geopend waarin de mooiste plaatjes van verschillende spotters worden tentoongesteld. De expositie is te bewonderen op de E-pier.

De expositie laat de mooiste plaatjes van de afgelopen jaren zien. Deze zijn te bewonderen op de E-pier. Schiphol geeft hiermee een kleine ode aan de spotters en laat waardering zien voor het schieten van de mooie paatjes. Afgelopen maand toonde Maastricht Aachen Airport ook al waardering voor hun spotters door in de hekken rondom het vliegveld speciale “spotters-gaten” te maken. Door deze gaten passen de lenzen van camera’s en dus kunnen spotters foto’s maken zonder het hekwerk in beeld te krijgen.

It’s a kind of magic! See how plane spotters capture the magic of Schiphol airport in the new pop-up photography exhibition on the E-pier. pic.twitter.com/8N8BIPagVM