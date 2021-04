Transportvliegtuigen Defensie aan de grond wegens technische problemen

Defensie houdt twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen, die betrokken waren bij een oefening, aan de grond wegens technische mankementen.

De twee toestellen waren sinds maandag bezig met het droppen van parachutisten en ladingen ter voorbereiding op een inzet in Mali later dit jaar. Beide C-130’s staan nu aan de grond wegens problemen. De verwachting is dan één van de twee toestellen woensdagavond weer inzetbaar is. De andere reparatie vergt meer tijd.

Naast deze twee Hercules-toestellen beschikt Defensie over nog twee C-130’s. Deze toestellen zijn momenteel al in onderhoud en dus niet inzetbaar.

Lees hieronder meer over de voorbereidingen op de inzet in Mali.