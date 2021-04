Wizz Air blijkt hoopvol: 143 nieuwe vakantiebestemmingen

Wizz Air gaat aankomende zomer 143 nieuwe routes lanceren. Hierdoor ontstaan er meerdere nieuwe basissen en nieuwe bestemmingen in het netwerk van Wizz Air. Wizz Air is vastberaden om zo sterk mogelijk uit de crisis te komen en probeert dan ook te kapitaliseren op versoepelde reisbeperkingen.

Nieuwe basissen

Wizz Air heeft een optimistische kijk tegenover de pandemie en breidt, in tegenstelling tot andere maatschappijen, flink uit. Sinds het begin van de pandemie heeft de prijsvechter 17 nieuwe basissen weten te lanceren. Sommige van deze 17 beginnen aankomende zomer mee te draaien in de operatie:

Abu Dhabi Bacau Bari Burgas Cardiff Catania Doncaster Dortmund Larnaca Lviv London Gatwick Milan Malpensa Oslo Gardermoen Palermo Sarajevo St Petersburg Tirana

Italië en Griekenland populair

Naast deze nieuwe basissen worden er tientallen nieuwe bestemmingen aan het netwerk toegevoegd. Het grootste aandeel van deze nieuwe bestemmingen is voor Italië en Griekenland. Italië noteert 40 nieuwe bestemmingen en Griekenland 33.

In het begin zal de frequentie nog redelijk laag zijn voor deze routes, denk hierbij aan twee vluchten per week. Maar naar mate de zomer vordert zullen deze frequenties flink toenemen. Zeker als de internationale reisrestricties dit toelaten. Wel beginnen een viertal routes – wederom binnen Italië – met een dagelijks aanbod, wat aantoont hoe Wizz Air de strijd aangaat met het lijdende Alitalia. In de zomer van 2021 hebben LCC’s bijna zes op de tien stoelen in Italië (57%), zo blijkt uit OAG-gegevens, waarbij Wizz Air dicht in de buurt komt van easyJet.

Ongewone strategie

De strategie die achter deze groei ligt is vrij ongewoon. Wizz Air gaat niet alleen geparkeerde toestellen weer maximaal utiliseren, ze gaan nieuwe toestellen inzetten op de nieuwe routes. Terwijl andere maatschappijen een overschot aan kisten leek te hebben, heeft Wizz Air juist een grotere vloot gecreëerd afgelopen jaar. Sinds het begin van de pandemie heeft Wizz Air 30 nieuwe toestellen in ontvangst genomen. Hierover zei de CEO van Wizz Air, József Váradi, vorig jaar het volgende: “Vanuit zakelijk oogpunt is het coronavirus een kans om Wizz Air ten opzichte van de sector te positioneren als een veel sterkere speler, een veel geduchtere concurrent.“