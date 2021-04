CEO: A380 zal terugkeren bij British Airways

British Airways is van plan, in tegenstelling tot andere Europese maatschappijen, om de A380 weer in gebruik te nemen. De maatschappij rekent langzaam op herstel, laat CEO Sean Doyle weten.

Het contrast is groot met Lufthansa en Air France. De A380’s van Lufthansa staan in opslag en komen waarschijnlijk niet meer terug. Waar de toestellen van Air France al met pensioen zijn, stuurt British Airways al haar A380’s naar Heathrow voor gepland onderhoud.

Hoewel er amper tot geen vraag is naar A380’s op het moment ziet het bedrijf een kans voor het grootste passagierstoestel ter wereld, met name bij vliegvelden waar het moeilijk is om aan nieuwe slots te komen. Als Heathrow op zijn maximum opereert wil de maatschappij er het meest uithalen. Zo kunnen 469 passagiers met een A380 vervoerd worden op één vlucht. Dat zijn er 213 meer dan met een 787-10 (in British Airways configuratie). De maatschappij hoopt met de A380 veel efficiënter gebruik te maken van een slot. Hier was de A380 origineel ook op ontworpen. Het vervoeren van veel passagiers tussen grote hubs waar het verkrijgen van nieuwe slots moeilijk zou zijn in de toekomst.

British Airways is dan wel de enige maatschappij in Europa die nog een toekomst ziet voor de A380, maar is zeker niet de enige ter wereld. Emirates en Qantas zien bijvoorbeeld allebei hun complete A380-vloot terugkeren in de nabije toekomst, maar wanneer de A380’s van British Airways weer gaan vliegen, is nog niet bekend gemaakt.