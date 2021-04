Flydubai heeft na Southwest meeste 737 MAX-toestellen in bestelling

Vorige week nam flydubai de Boeing 737 MAX, na een lange periode aan de grond te hebben gestaan, weer in commerciële dienst. De Arabische maatschappij heeft een bijzonder grote bestelling van de toestellen bij Boeing openstaan.

Flydubai is, na het Amerikaanse Southwest Airlines, de op één na grootste 737 MAX-klant en gaat nek aan nek met de Lion Air Group. De maatschappij, die net als Emirates in bezit is van de regering, heeft maar liefst 237 toestellen besteld bij Boeing. Op dit moment heeft het bedrijf al veertien MAX-vliegtuigen in gebruik.

In 2013 plaatste de maatschappij voor het eerst een bestelling van 75 MAX-vliegtuigen. Op dat moment opereerde flydubai al een vloot die volledig uit bestond uit 737-800’s. In 2017 werd de bestelling met 175 stuks flink opgehoogd. In augustus van datzelfde jaar werden ook de eerste vliegtuigen geleverd. Flydubai zette het vliegtuig toen gelijk in op haar belangrijkste routes, waaronder een aantal naar Europa. Eind 2018 werden de eerste grotere 737 MAX-9’s geleverd.

Ongeveer twee jaar lang, sinds maart 2019, stonden de toestellen aan de grond. Daar kwam bij dat de maatschappij vanwege de coronacrisis tussen maart en juni 2020 vrijwel geen vluchten kon uitvoeren. Toch houdt flydubai vast aan haar bestelling. Zo werd het vliegtuigtype vorige week weer in gebruik genomen, en staan veel MAX-toestellen al op hun aflevering te wachten in Seattle. Naar verwachting zullen de komende maanden voor het eerst in twee jaar tijd weer nieuwe 737’s naar Dubai worden gevlogen.