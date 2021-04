Is het doek definitief gevallen voor de “Baby Bus”?

Het Roemeense TAROM heeft besloten om alle A318’s die de maatschappij in dienst heeft te verkopen. Is hiermee het begin van het einde aangebroken voor de “Baby Bus”?

Specifieke markt

Omdat de Airbus A318 een zeer specifieke markt betreft was vooraf al te verwachten dat het geen mega-succes zou worden. Dit bleek ook het geval; in totaal ontving Airbus maar 80 order voor de “Baby Bus”. Een tegenvaller dus. Vandaag de dag is Air France de grootste gebruiker van het toestel. Zij hebben nog 18 toestellen in dienst. Deze worden voornamelijk gebruikt op korte routes met weinig vraag.

Echter met het recente nieuws vanuit Frankrijk in het achterhoofd – het verbod op zeer korte vluchten – is nog maar zeer de vraag hoelang deze 18 A318’s in dienst zullen zijn. De mogelijkheden worden dus zeer beperkt voor het amper 24 jaar oude toestel. Aan de andere kant zijn er in het netwerk van Air France genoeg routes waar de A318 wél nog een goede dienst kan bewijzen. Het is te hopen voor de A318 dat Air France nog leven ziet in de “Baby Bus”

Een A318 van Air France ©Remco de Wit

TAROM

In Roemenie denken ze daar helaas anders over. TAROM – de nationale maatschappij van Roemenie – is begonnen aan een heuse uitverkoop van haar vloot. 14 van 29 toestellen van de Roemeense maatschappij gaan in de verkoop. Zo ook de vier A318’s. Voor de kleinere maatschappij, met dus ook een minder complex netwerk, lijkt de A318 geen nuttig toestel meer. Ze verkopen de A318’s voor slechts € 5,5 miljoen per stuk. TAROM wil ook een eenzijdigere vloot hebben met slecht Boeing en ATR-toestellen. Helaas wordt de “Baby Bus” hiervoor geslachtofferd.

Een van de vier A318’s van TAROM die op zoek is naar een nieuwe eigenaar.

aeroprints.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Wellicht dat voor deze 4 toestellen nog ergens anders een toekomst kan worden gevonden. Ook is de vraag of Air France besluit om de A318’s in dienst te houden. Met de nieuwe A220’s lijkt er vernieuwde generatie aan short-haul toestellen te gaan vliegen. Het doek is dus nog niet definitief gevallen, maar het hangt wel aan het laatste zijde draadje.