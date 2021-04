Nog maar twaalf Boeing 747’s in de maak

Het einde van het Boeing 747-programma is in zicht. Boeing is inmiddels bezig met de productie van de twaalf laatste vliegtuigen.

Halverwege vorig jaar kondigde Boeing het einde van het 747-programma al aan. Op 31 maart van dit jaar stonden er nog twaalf 747-bestellingen open. Volgens Boeing gaat het om vier 747-8F’s die naar Atlas Air gaan, zeven vrachttoestellen gaan naar UPS en tot slot is er nog één reguliere 747-8 die naar een anonieme klant zal gaan.

De laatste bestelling van een 747, die van Atlas Air, werd pas in januari van dit jaar geplaatst. Deze vrachtmaatschappij vliegt al op dit moment al met 53 Jumbo’s. John Dietrich, CEO van Atlas Air, noemde het vliegtuig destijds het beste en meest veelzijdige widebody vrachtvliegtuig ter wereld. “Speciale vrachtvliegtuigen, zoals die van Atlas (..), zullen in trek zijn zolang de wereldwijde luchtvrachtmarkt, en met name de e-commerce- en pakketsectoren, blijft groeien.” Naar verwachting zal de maatschappij de vier nieuwe 747’s in mei tot oktober 2022 geleverd krijgen.

In juli vorig jaar werd het einde van de productielijn van de 747 door Boeing bekendgemaakt in een open brief aan alle werknemers. In de brief gaf Boeing aan dat in het licht van de huidige marktsituatie besloten is dat de laatste Queen of the Skies in 2022 geproduceerd zal worden. Wel zal het bedrijf in de toekomst service blijven bieden voor alle maatschappijen die met 747’s vliegen.