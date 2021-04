Qantas: alle A380’s keren terug

Naast Emirates en British Airways verwacht ook de CEO van Qantas dat alle Airbus A380’s op termijn bij de Australische maatschappij terug in dienst zullen keren.

In juni vorig jaar vloog Qantas al haar twaalf A380’s voor stalling naar de Mojave-woestijn. Als gevolg van de zeer strenge reisrestricties die Australië heeft ingevoerd, voert Qantas al ruim een jaar – sinds het begin van de coronapandemie – geen commerciële internationale vluchten meer uit. Naarmate de coronacrisis verergerde en de reisrestricties niet werden versoepeld, daalde ook de hoop op een eventuele terugkeer van de vliegtuigen. Velen verwachtten dat de Australische A380’s, net als die van veel andere maatschappijen waaronder Air France, niet meer terug zouden keren in de lucht.

Alan Joyce, de CEO van Qantas, denkt daar nog altijd anders over. Tijdens een livestream zei hij dat hij verwacht alle A380’s weer in dienst te zullen nemen. “We denken dat we alle A380’s zullen heractiveren. We hebben er veel geld aan uitgegeven,” aldus Joyce. “Zodra de vraag er is zullen het goede vliegtuigen zijn en keren ze terug in de lucht. Met de lage vraag kunnen we op dit moment omgaan door ze gewoon te parkeren en de 787’s te gebruiken.”

Zolang de A380’s aan de grond staan is de Boeing 787 voorlopig dus het vlaggenschip. Volgens Joyce zijn de A380’s vooral geparkeerd vanwege het grote aantal premiumstoelen aan boord van het vliegtuig. Daarnaast had de Qantas-topman alleen maar lof voor de Dreamliners, die overigens ook in grote getale aan de grond staan. “De 787 is zo’n goed vliegtuig, de kleinere vliegtuigen het kunnen het hele A380- en 747-netwerk vervangen wat betreft afstand en de kosten per passagier zijn zelfs beter dan bij een A380.”

Wanneer?

De grote vraag is dan natuurlijk wanneer de Superjumbo’s hun intrede weer zullen doen in het netwerk van Qantas. Daarvoor zullen we waarschijnlijk nog even geduld moeten hebben, tot 2024 maar liefst. “We weten dat de vraag zal terugkeren, dat is slechts een kwestie van tijd. We zien dat alleen nog niet volledig gebeuren voor 2024.” Qantas houdt wel rekening met een eventuele eerdere terugkeer. De vliegtuigen zijn op plekken geparkeerd die vlakbij onderhoudsbases zitten. Op die manier kunnen de toestellen zo nodig snel geheractiveerd worden. “Als de vraag eerder terugkeert, kunnen we de A380’s binnen drie tot zes maanden heractiveren. Zoveel flexibiliteit hebben we.”