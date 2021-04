Staken werkt: SAA-piloten en bewindvoerders op weg naar akkoord

Ondanks het feit dat South African Airways sowieso al geen vluchten meer uitvoerde, lijkt de pilotenstaking effect te hebben. De bewindvoerders hebben de pilotenvakbond SAAPA een finaal aanbod gedaan voor de afvloeiingsregeling dat grotendeels tegemoetkomt aan de eisen van de piloten.

Hoewel South African Airlines al lange tijd geen vluchten uitvoert, zette de staking de bewindvoerders van de noodlijdende maatschappij toch flink onder druk. Zonder medewerking van de piloten zou geen voortgang mogelijk zijn met het herstructureringsproces. Bovendien bracht de pilotenstaking de opleiding en training van piloten tot stilstand, wat de beoogde doorstart van de airline zou hinderen.

Gedurende de staking kwam nog onaangenaam nieuws naar buiten: SAA draagt wegens geldgebrek al sinds 1 januari geen premie af voor ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico voor zijn piloten. Deze daad, midden in de Covid-pandemie, heeft de piloten “met afgryse vervul”. Dit zette vorige week de verhoudingen op scherp. Toch ligt er nu een betrekkelijk goed aanbod.

Het finale aanbod dat bij de pilotenvakbond voorligt komt tegemoet aan de grief van de piloten dat de afvloeiingsregeling te karig was (want gebaseerd op de nieuw in te voeren arbeidsvoorwaarden). Het finale aanbod is gebaseerd op de oude CAO. Dit gaat SAA zo’n € 8 miljoen extra kosten. Daar bovenop krijgen de piloten een tegemoetkoming van in totaal € 5 miljoen, vanwege die beëindiging van de oude CAO.

Punt van discussie is dat SAA betaling van de extra kosten wil uitsmeren over de komende drie jaar. SAAPA wil echter op de ontslagdatum geld zien voor de piloten, die volgens vakbondsvoorzitter Capt. Grant Back per persoon nog minstens € 60.000 van hun werkgever tegoed hebben.

Wordt vervolgd.

Bert Zegger