Vleugel Piper Cub breekt af na crash in weiland

In een weiland nabij Epse is donderdagmiddag een Piper J-3 Cub neergestort. De piloot heeft het toestel zelf kunnen verlaten en is onderzocht door de ambulancedienst.

De Piper Cub is vermoedelijk tegen een boom gevlogen waarna het in een weiland bij Epse is neergestort. Een van de vleugels is afgebroken, en ook lekte er brandstof. Meerdere hulpdiensten waren onderweg, waarna de brandweer uit voorzorg het toestel bluste. Over de ernst van de verwondingen van de piloot is nog niets bekend.

Het gaat om een Piper J-3 Cub die sinds de zomer van 2020 gestationeerd is op vliegveld Teuge. Lees hier meer over het toestel die sinds de Tweede Wereldoorlog al actief is.