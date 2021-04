Voorlopig blijft de 737 MAX aan de grond in India

Een van de landen die de Boeing 737 MAX voorlopig aan de grond houdt is India. Wanneer het toestel weer de lucht in kan? Ook Boeing weet het niet.

Nadat het nieuwste 737-type van Boeing na twee dodelijke ongelukken bijna twee jaar aan de grond had gestaan, keurde de Amerikaanse FAA het toestel in november vorig jaar weer goed. In Europa deed de EASA dat in januari van dit jaar. Zodoende keerde het toestel begin dit jaar bij veel maatschappijen terug in commerciële dienst. Veel landen buiten de VS en Europa volgden, en inmiddels is de 737 MAX wereldwijd weer in veel luchtruimen te zien.

In India is dat echter niet het geval. De luchtvaartautoriteit in het land, de DGCA, hanteert een wait and see-benadering en kijkt de recente ontwikkelingen met de MAX nog even aan. Zo werden vorige week opnieuw tientallen 737 MAX-vliegtuigen aan de grond gezet. Ook Boeing geeft aan niet te weten wanneer de MAX eventueel terug zou kunnen keren in het luchtruim van India, waar overigens slechts één luchtvaartmaatschappij, SpiceJet, van plan is ermee te vliegen.

Al met al maken de Indiase autoriteiten in ieder geval geen haast. De hoop van SpiceJet om in april weer met de nieuwe vliegtuigen te mogen vliegen is inmiddels vervlogen. Bovendien keurde de DGCA vorige week het verzoek van flydubai, wereldwijd de op één na grootste 737 MAX-klant, af om binnenkort met de toestellen naar India te vliegen. Zelfs enkel door het luchtruim van India vliegen met de Boeings is niet toegestaan.